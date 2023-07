El comedor “La Esperanza” enfrenta una creciente demanda y dificultades en la entrega de alimentos

“La demanda aumenta notoriamente todos los días”, dijo, explicando que, en medio de un contexto económico difícil, la cantidad de personas que buscan ayuda en el comedor ha incrementado considerablemente.

El problema se agrava debido a las dificultades en la entrega de los módulos alimentarios: “Estamos trabajando ahí. Los módulos mensuales no se están entregando en tiempo y forma”, manifestó. Esta situación afecta directamente a los beneficiarios, ya que a veces no llega un elemento esencial como el azúcar, fundamental para brindar una dieta adecuada a los niños.

“La respuesta es que no hay. No dicen que es por plata, aunque comentan que Hacienda no está depositando en tiempo y forma”, insistió la cocinera.

A pesar de estas adversidades, Nanci destaca que han logrado mejorar las condiciones de alimentación para aquellos que asisten: “Se cocina cuatro días y una vez a la semana viene la comida centralizada. Mejoró mucho y llega bastante bien. A la gente le gusta, comen y llevan todo lo que hay”.

Sin embargo, la realidad económica de las personas que acuden al comedor sigue siendo delicada: “La gente está mal económicamente”. Esta situación ha llevado a que diariamente reciban entre 30 y 40 personas provenientes de diferentes lugares en busca de ayuda.