El fin de semana largo fue positivo para los taxistas

POSADAS. Sergio Pereira comentó que se registró un importante movimiento de personas este fin de semana largo. “La gente viajó”, expresó.

“En la terminal hay más movimiento con el tema de las vacaciones. Ahora va a ayudar un poco que va a subir la tarifa, el combustible está casi 100 pesos el litro y a veces no se recompensa, si pagás 100 pesos el litro de nafta no podés hacer un viaje de 120 pesos, tiene que ser un poco más largo para que se justifique”, declaró el taxista.

“Por suerte este fin de semana hubo movimiento, está viniendo gente del interior”, añadió.

Por último, contó una experiencia que tuvo en el ingreso a Corrientes: “como taxistas no nos dejaron entrar en Ituzaingó, si no tenemos el hisopado no podemos entrar, para entrar hay que pagar el hisopado”, expresó Pereira.