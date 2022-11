El Gobierno nacional no pagó a encuestadores del Potenciar Trabajo

POSADAS. Profesores y estudiantes de historia y antropología de universidades de la provincia participaron como encuestadores del Potenciar Trabajo para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Aseguran que todavía no cobraron.

En diálogo con el móvil de MisionesCuatro, Martín Romero, Profesor de historia, comentó que les pagaban 160 pesos por encuesta y debían trabajar de lunes a viernes de 8 a 14 horas. En ese sentido el docente aclaró que le adeudan alrededor de 32 mil pesos.

“Firmamos un convenio entre la Universidad y el Ministerio de Desarrollo Social”, dijo Romero, comentando que trabajó durante 20 días y para los operativos aleatorios no lo convocaron.

“En el Club Huracán hubo dos días que no tuvimos agua y no pudimos utilizar los baños”, dijo el docente, entre algunas de las irregularidades que comenzaron a notar. “El conflicto está en que no tenemos respuestas ni idea de cuando y como nos van a pagar”, manifestó.

Los encuestadores adeudados enviaron notas al Ministerio de Desarrollo Social, aunque aclararon que no tuvieron respuestas concretas.

Por su parte Francisco González, estudiante de antropología, comentó a este medio que “hasta el momento no tuvimos respuestas de la Rectoría de la UNaM”, agregando que esperan alguna novedad del pago en los próximos días.

“El pago es bajo y con el retraso y la inflación nos perjudica muchísimo por el valor que vamos a recibir”, comentó el universitario, señalando que los encuestadores, en su mayoría, fueron estudiantes de la UNaM. “Exigimos a las autoridades que tengan respeto por nuestro trabajo y horas dedicadas a nuestra formación”, agregó.