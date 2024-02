El testimonio de una vecina de Posadas que estuvo más de 17 horas sin luz

POSADAS. Claudia, una vecina de Itaembé Miní habló con el Noticiero Edición Mediodía de MisionesCuatro y contó que estuvo más de 17 horas sin luz, debido al apagón registrado este lunes, debido a una falla en la Estación de San Isidro. Además, dijo que hizo más de 10 llamados a Energía de Misiones, sin obtener respuestas favorables.

“Después de casi 20 horas y con todos los reclamos que se hicieron, ¿alguien no pudo pensar que podía haber habido un problema en la planta? No le podés tener a medio Posadas o a un barrio casi 20 horas, 18 horas sin luz”, expresó.

Asimismo, contó que, por el calor y largas horas sin luz perdió mercadería y debió tirarla. “a las 12 menos cinco vino la luz, recién ahí se dieron cuenta que se le había quemado no sé qué cosa en la planta generadora. Casi 20 horas para avivarte de que hay un desperfecto con la planta”.

“Me siento manoseada sinceramente, porque lamentablemente no sé si tienen tiempo, pero no es la primera vez que tengo un problema con Emsa hace unos años atrás me entró 320 de luz, me quemó televisores computadoras un montón de artefactos”, reveló la vecina.