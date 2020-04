En A-4 “no están usando barbijos” ni “tomando las distancias”

La vecina del Barrio A-4 contó a Misiones Cuatro que en el barrio, “se concentra mucha gente en el cajero que está a pasos de la comisaría y en el supermercado chino, que está en diagonal a la comisaría”.

“En los cajeros todos los días, más los días de cobro, es impresionante, la gente no está usando los barbijos, no están tomando las distancias correspondientes, están todos ‘encimados’ igual que en el chino, se concentra muchísima gente y no hay quien esté cuidando ese orden”, relató Norma.

Asimismo, detalló que el supermercado no toma ninguna medida de seguridad: “no hay distanciamiento, hay carteles donde dice que tenés que entrar con barbijos pero nada, la gente no toma conciencia”.

“Son muy pocos los que toman conciencia de lo que está sucediendo”, concluyó.