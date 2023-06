En plena luz del día, un ladrón robó más de 100 mil pesos en perfiles de aluminio

El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad domiciliaria.

POSADAS. Miguel, reside en el barrio Apos y, este fin de semana, en plena luz del día, un ladrón le robó más de 100 mil pesos en perfiles de aluminio.

En diálogo con el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, contó que el hecho ocurrió el sábado a las 10 de la mañana, en su domicilio ubicado en la avenida Urquiza.

“Es una persona bastante conocida en el ambiente por lo que me dijeron, estaba domiciliada en la Chacra 181. Actualmente, según datos, está en situación de calle, pero evidentemente se dedica a este tipo de maniobras”, relató el damnificado respecto al ladrón.

Y agregó: “se trepa el muro, después violenta la púa esta, como que abre paso, se cruza y ahí sacan los paquetes de perfiles eran unos paquetes cerrados de perfiles de aluminio que son para muebles, que a simple vista no se sabe, digamos, que una persona común no va a identificar el contenido de lo que va a llevar”.

“Es exclusivamente para muebles, que hablando mal y pronto, a cualquier persona como uno le sirve para otra cosa que no sea para un mueble específico”, explicó.

“Era un kit de placar de tres puertas, está en ronda los 60 mil pesos y, después tenía otro paquete de persil para muebles de cocina, que también están cerca de 60, 65 mil pesos”, contó Miguel.

Por otra parte, contó que la policía no le tomó la denuncia: “el sábado fui a hacer la denuncia, pero no se encontraba el oficial a cargo. No me tomaron la denuncia porque estaba en una manifestación sobre un corte en Jauretche o algo así. Hoy fui de nuevo, pero justo estaban tomando otra denuncia y no sabía en cuánto iban a demorar, así que no tenía tiempo como para esperar ahí”.

“No me tomaron nada, le mostré el vídeo, la imagen de la persona y nada, me dijeron que llame por teléfono a ver si se encontraba llamé más tarde pero tampoco estaba”, comentó.