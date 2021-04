En qué consiste el congelamiento de precios de productos electrónicos

POSADAS. En las últimas horas, se confirmó que se congelarán los precios de celulares y otros artículos electrónicos hasta octubre. Será mediante un acuerdo del gobierno nacional con la industria electrónica local y está previsto que comience a regir con precios del 1º de abril.

Para conocer más detalles sobre este acuerdo para mantener los precios, Misiones Cuatro consultó con Diego Baracat, el Gerente de telefonía celular de la firma Electro Misiones, quien al respecto declaró: “ayer, por el lado de celulares firmaron las cinco marcas más importantes que son: Samsung, Motorola, Nokia, LG y Alcatel. En general, son firmas que están ensamblando en Tierra del Fuego. La idea y los contactos que hemos tenido es que están dispuestos a respetar el acuerdo, va a estar sujeto a alguna revisión cada dos meses para readecuar la variación del dólar, que hoy está evolucionando en la tasa de inflación y ver si no hay problemas con la importación de partes”, comentó.

Asimismo, Baracat señaló que, en general, la electrónica y todos los productos relacionadas a la tecnología “tienen un problema fuerte de trabas y dificultades a importación”, precisó.

En ese sentido, agregó: “toda la electrónica es de fabricación en el exterior, es todo importado. Pasa que Argentina tiene un esquema ensambladoras en Tierra del Fuego, con algunos beneficios diferenciales que están pudiendo trabajar con cierta continuidad. Todos aquellos productos que son importados cien por cien, los iphone están muy difíciles de conseguir, no tiene acuerdo, no se ensambla y no entra en este convenio y va a ser difícil que este tipo de producto pueda mantener el precio. Televisores también, las importantes ensambladoras manejan fábricas y ensamblan televisores”.

Aumento de precios

Asimismo, el gerente señaló que la electrónica tuvo una suba importante y que esto se debe a las limitaciones que impuso el gobierno.

Por último, en el caso de los celulares explicó: “si vemos en términos interanuales subieron entre 50 y 60 por ciento, algunos electrónicos subieron algo más, pero estos últimos meses tienen cierta tranquilidad”, declaró Baracat.