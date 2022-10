Encontró la billetera de un jubilado con el sueldo completo y se la devolvió

POSADAS. Marcelo Centurión, es un vecino del Barrio Itaembé Guazú, que trabaja como delivery y este fin de semana dio un ejemplo de honestidad y buenos valores este fin de semana.

El viernes, en Villa Sarita, encontró la billetera de un jubilado con el sueldo completo, lo buscó y se la devolvió. En diálogo con Misiones Cuatro, Centurión reveló detalles del hallazgo y el encuentro con el damnificado.

“Estaba terminando mi día laboral y encontré la billetera. Eran las 6 de la tarde, estaba lloviendo y no había casi nadie en la calle”, relató.

Centurión transitaba a bordo de su motocicleta cuando en inmediaciones del supermercado de calle Alberdi, vio la billetera en el medio de la calle. Recién al día siguiente, pudo ponerse a buscar entre la documentación de la billetera, las posibles ubicaciones de Don Sosa.

“Me fui a las dos primeras y no le encontré, en la tercera vivía su ex mujer y me llevó hasta la casa”, contó.

Sobre la pérdida de Sosa, Centurión comentó: “Él es jubilado, cobra 40 mil pesos. Cobró, fue a comprar algo para cenar y después tenía que ir a trabajar de seguridad porque su jubilación no le alcanza para vivir. Vive solo y alquila”.

Cuando apareció Centurión con su billetera “no lo podía creer”. Don Sosa había ido a buscar la billetera por la zona y realizó la denuncia en la comisaría, pero sin demasiadas esperanzas de recuperarla. Finalmente, se llevó una grata sorpresa por el buen gesto de Marcelo.