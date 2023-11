Estabilidad en los precios de la carne, pero con baja demanda

Basterra destacó que hasta el momento no ha habido aumentos notables en los precios de la carne en la provincia. Sorprendentemente, señaló que generalmente se reciben avisos antes de cualquier ajuste, pero en este caso, “todavía no subió nada. No avisaron y quiere decir que está todo quieto. Siempre informan cuando está por subir y, por suerte, no”.

En cuanto a los costos, informó que el último aumento tuvo lugar hace aproximadamente 20 días, con un incremento inferior al 10%. Sin embargo, a pesar de esta relativa estabilidad en los precios, Basterra expresó su preocupación por la situación de la demanda, calificándola como “malísima” y señalando que “está todo parado”.

El comerciante destacó que, en su opinión, el problema no radica en que la carne sea cara, sino en que “la gente no tiene dinero”. Según Basterra, los clientes optan por llevar solo lo necesario para el día, ya sea para el almuerzo o la cena.

Al proporcionar detalles específicos sobre los precios de algunos cortes de carne, mencionó que la carne molida se encuentra en $3300, la pulpa de novillo también en $3300, la aguja en $2400, y el asado de novillo en $3300. Además, señaló una disminución en la venta de asado, indicando que “se vende poco asado, mucho menos de antes desde hace unos cuantos años”.