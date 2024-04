Este sábado comenzará a operar la empresa San José S.A

Transporte San José S.A. Unión Transitoria, comenzará a circular con unidades nuevas equipadas con aire acondicionado, sistema de ascenso y descenso de pasajeros en silla de ruedas, manteniendo los recorridos habituales, ampliando ramales y reforzando frecuencias.

Cumpliendo con los requisitos establecidos en la Carta Orgánica y tras el proceso licitatorio, la empresa Transporte San José S.A. Unión Transitoria resultó adjudicada para la explotación de seis líneas del Sistema Integrado de Transporte Urbano y Metropolitano de Posadas. Las mismas entrarán en circulación desde mañana sábado 20 de abril y son: la línea 300 (ex convencional 11), 304 (ex convencional 26), 307 (ex convencional 14), 308 (ex convencional 16), 309 (ex convencional 23) y 310 (ex convencional 28), informó el municipio en una nota de prensa.

En cuanto a los recorridos, se implementará la prestación de servicios de las líneas licitadas con algunas mejoras en sus recorridos y frecuencias, y con nuevos ramales en algunos casos, que se implementarán de forma progresiva. Con estos nuevos recorridos se brindarán servicio en sectores de avenidas que no transitaba el transporte público hasta este momento, como en las avenidas Las Heras, Bustamante y se suman servicios en otras, como la avenida Rademacher y la avenida San Martín.

Las mejoras llegarán a algunos barrios, como Itaembé Guazú, con la Línea 304 ramal Itaembé Guazú, que extendió el recorrido que anteriormente hacia la línea 26 ramal Itaembé Guazú y se amplió el recorrido del nocturno para mayor servicio e interconexión entre los distintos sectores del barrio. Así también la línea 300 ramal Parque de la Salud, ex línea 11 ramal Hospital, suma una extensión dentro del barrio, informaron.

Las unidades son completamente nuevas, todas con aire acondicionado. Cuentan con rampas para personas con discapacidad, elemento fundamental que garantiza accesibilidad e inclusión. Los vehículos además poseen caja automática para mayor comodidad de manejo para los choferes. Asimismo, tienen instalados los sistemas de cobro correspondientes, validadores de pago del boleto electrónico SUBI y SUBE Misionero.

En tanto, en lo que respecta al personal que cumplía tareas en las antiguas empresas prestatarias, el mismo fue absorbido por San José S.A, respetando a cada operario su anterior puesto de trabajo, condiciones y antigüedad.