Estudiantina 2022: Destacan la organización de la prueba piloto y el entusiasmo de los jóvenes

POSADAS. Con balance positivo, cerró la antesala de los tradicionales desfiles en la costanera de la ciudad. Alegría, colores, brillo y creatividad, se plasmaron con cada Institución que recorrió el paseo ribereño.

En ese contexto, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez habló con Víctor Álvarez, director de la Juventud de la Municipalidad, quien dio detalles de lo sucedido en la jornada de este miércoles.

“Gracias a Dios la prueba piloto increíblemente, con una Estudiantina que se vienen con escuelas nuevas. Salió todo en orden y los chicos contentos”, declaró.

Además, contó que tanto en el evento “Por los Jóvenes Todo” y la prueba piloto no hubo inconvenientes. “En las dos jornadas no se registró ninguna gresca, no hubo desmadre y las dos fiestas pasaron re bien, felices y contentos”, contó Álvarez.