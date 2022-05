Familia en riesgo por mosquitos, ratas y tarántulas que vienen de un terreno sin saneamiento, denuncian

POSADAS. Un terreno sin saneamiento, que acumula escombros y malezas, se está convirtiendo en un foco de alimañas y vectores de enfermedades según denunció Carolina Solís, una residente de la chacra 16 del barrio Las Dolores, a MisionesCuatro este jueves.

De acuerdo con Solís, los problemas surgen a raíz de un terreno “al lado de nuestra casa” y están reclamando al propietario, que proceda a limpiar el lugar. “Nos promete que va a limpiar desde hace tres meses, pero no ha solucionado nada. Los problemas son los ratones, lauchitas, tarántulas y serpientes. Se le pidió incluso pasar a limpiar si él no podía. Pero no nos permitió tampoco”, contó Solís a este medio.

“Tengo tres chicos, una bebé y es impresionante la cantidad de mosquitos. Para mí que es por el yuyal que está muy alto, mide casi un metro”, opinó la mujer. Y añadió que en su hogar residen dos adultos mayores de 80 años.

En cuanto al rol del Estado en este conflicto, Solís explicó: “La municipalidad cada tanto hace controles (de infestación de larvas de mosquitos transmisores del virus del Dengue). Nos recomendaron que hagamos la denuncia ante la delegación. Pero no tuvimos ninguna respuesta. Por ser un terreno privado no se puede entrar por entrar”, reveló la mujer sobre la imposibilidad de actuar sin el consentimiento del propietario.

De acuerdo con Solís, el mencionado dueño del terreno, “tiene muchos escombros, tachos, baldes y cerámicas, restos de heladeras. Es un tema de nunca acabar”, se quejó la mujer.

Ante esta situación, Solís indicó que optan por cerrar puertas y ventanas, pero “a la noche salen tarántulas y varias veces entraron a la casa. Tengo un bebé que está gateando y es un peligro constante”, remató.