Femicidio de Antonella: “Este hombre no debería poder circular libremente”, dijo el padre de la joven

POSADAS. Cuatro años después del aberrante femicidio de Antonella Bernhardt, la justicia finalmente se prepara para juzgar a Cristian Daniel Vargas, el acusado del asesinato de la joven. En una entrevista con el Noticiero Central de Misiones Cuatro, Carlos Bernhardt, el padre de Antonella, expresó sus expectativas y preocupaciones antes del juicio.

Para la familia de Antonella, la prioridad es asegurarse de que Vargas no quede en libertad. En palabras de Carlos Bernhardt, “Lo sustancial para nosotros es evitar que esta persona esté en libertad.” La gravedad del crimen ha dejado una profunda huella en la familia, y esperan que la justicia actúe de manera contundente. Bernhardt afirmó: “La pena no puede ser menor, no puede permitir que una persona de estas características circule libremente por el medio de nuestra sociedad.”

Carlos Bernhardt también subrayó el riesgo que representa la posible liberación de Vargas, ya que considera que existe una amenaza real de que cometa un delito similar en el futuro. “El riesgo a que una persona como esta vuelva a cometer un delito como ese es algo latente y muy posible”, advirtió.

Bernhardt comentó sobre la forma en que Vargas logró ganarse la confianza de su hija antes de perpetrar el homicidio: “Fue alguien que calculó todo fríamente, desgraciadamente pudo ganarse la confianza de mi hija como para permitirle la entrada a su domicilio y eso me habla de una cualidad muy peligrosa que tiene para engañar a las personas.”

La demora en el inicio del juicio ha sido un tema de inquietud para la familia. A pesar de estar satisfechos con la investigación, consideran que la espera ha sido injustificada. Carlos Bernhardt reflexionó sobre este aspecto: “Con el tiempo que pasó hasta que comience esto, no estoy de acuerdo, sí estoy bastante conforme con toda la investigación, con cómo se ha llevado el caso. Pero sigue siendo llamativa la demora y desde mi punto de vista es injustificada.”

El femicidio de Antonella Bernhardt conmocionó a la comunidad y a la familia, que espera que el inicio del juicio marque el camino hacia la justicia para su hija. La joven de 27 años fue asesinada en su departamento en el barrio El Brete de Posadas, y la captura del acusado, Cristian Daniel Vargas, se logró gracias a un video que lo mostraba saliendo del lugar con aparente frialdad, a pesar de que Antonella ya había perdido la vida. Ahora, la familia de Antonella busca respuestas y justicia en el proceso judicial que se avecina.