Feriantes trabajaron a pérdida en el PJ Misiones

POSADAS. En la Feria Franca del PJ Misiones, muchos feriantes trabajaron “a pérdida” este 24 de Diciembre, según confiaron algunos productores a este medio. La peor situación la vivieron los feriantes que vienen del interior y tienen más gastos por la nafta que consumen para llegar hasta Posadas.

Marcos, un colono de Gobernador Roca, admitió a MisionesCuatro: “Hubo muy pocas ventas. Por la fecha misma, salieron más a estar con su familia. El domingo pasado hubo buena venta. Pensamos que iba a ver una mejor venta, pero nos equivocamos esta vez”, contó el productor.

“En esta feria hubo muy poca gente”, insistió Marcos y recalcó que este jueves trabajaron a pérdida en la feria del Partido Justicialista, ubicada sobre avenida López y Planes, casi esquina con avenida Lavalle. “Tenemos mucha pérdida, los insumos suben mucho y esto es pérdida para nosotros”, subrayó.

En tanto, otro productor, pero de Posadas, comentó: “No tuvimos las mejores ventas en comparación al fin de semana pasado y no se vendió lo que teníamos pensado. Por lo menos se movió para zafar el día”, opinó José Luis.

Para él, como la Noche Buena cayó un día entre semana, los compradores no se percataron de la apertura de la Feria Franca del PJ Misiones. Ello pese a que hicieron la promoción necesaria. “Abrieron todos los locales y como fue un día entre semana, no se enteraron los compradores. Fue todo esporádico, no fue como los otros días. Quizás la gente hizo las compras antes”, confió.