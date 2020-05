Fue atacada y el agresor recuperó su libertad

Estela Zaleski, quien reside en la Chacra 96, aseguró que teme por su vida y por la de su familia, porque el hombre que la atacó con machete causándoles grandes heridas volvió al barrio.

Radicó la denuncia pero el hombre recuperó la libertad y está nuevamente en su domicilio.

“Tengo miedo y quiero pedirle al juez que mire bien el caso, quiero dejar constancia que no podemos salir a la calle, yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, no puedo salir con miedo esperando que este tipo salga a traición que encaje un machetazo o me clave un cuchillo, es de esperar eso, o que mis hijos vayan al almacén y estén con miedo”, declaró Estela a Misiones Cuatro.

“Tengo que vivir con miedo y no hicimos nada, tengo que estar pendiente de una persona un agresivo, no sé cómo decirlo”, agregó.

Además, dijo que hizo pública su denuncia en redes sociales para que sus allegados estén en alerta: “dejamos constancia que si algo nos llega a pasar ya se sabe quién es”, manifestó.