Gravísimo delito ambiental en el Aº Vicario

POSADAS. “Fue un triste espectáculo ver a gran variedad de peces y muchas anguilas agonizando”, contó un vecino de la zona de las Avenidas Almirante Brown y Lavalle, al referirse de la grave contaminación química que sufrió el arroyo Vicario este sábado, a raíz de la irresponsabilidad de un vecino y presuntamente, de una empresa.

“No dejó nada con vida y el líquido llegó hasta el Paraná. No sé qué matanza habrá originado”, alertó el residente, en diálogo con MisionesCuatro.

De acuerdo con el relato de Víctor Paredes, un residente de la zona, el sábado “nos despertamos con un arroyo totalmente contaminado. Corriendo un líquido amarillo caso mostaza, y lo más triste, con miles y miles de peces y anguilas agonizando. No sabíamos que había tal cantidad de peces en el arroyo. Fue una tristeza total”, expresó Paredes, en diálogo con MisionesCuatro.

Vecinos encontraron al responsable

Según reveló, otro vecino siguió el trayecto del líquido contaminante hasta un desagote en la zona de Avenida Cabred, casi Lavalle. “De ahí salía el líquido. Inmediatamente el señor (responsable) se sintió perseguido y limpió. Pero ya había fotografías y grabaciones que mostraban que de ese lugar salía el químico. Toda la ciudad de Posadas puede sufrir consecuencias por esa contaminación”, opinó Paredes, al insistir en que el contaminante llegó al río Paraná, a través del arroyo Vicario.

“Es algo que no se puede dejar pasar. Fueron miles de peces que murieron. No quedó ni uno solo vivo. Lo que más quería es que la comunidad se entere. Hubo una gran contaminación y puede haber consecuencias”, dijo Paredes, confirmando que funcionarios del Ministerio de Ecología y efectivos policiales, tomaron muestras del arroyo para analizar el tipo y grado de contaminación producida. “Esperemos que esta gente que ha hecho este daño, no pueda volver a hacerlo”, expresó.

Consultado sobre el criminal a quien le cabe la imputación de delito ambiental, Paredes recalcó que, según medios de prensa, “reconoció que tenía un bidón de químicos muy pesado y llamó a una empresa privada. Como esta empresa no lo podía alzar (cargar, por el peso) lo vertió en la vía pública (en el arroyo). No tenía forma de negarlo. Estaba el asfalto quemado. Creo que nunca tuvo idea de la magnitud (del daño)”, manifestó Paredes.

“Están investigando, pero la matanza ecológica ya está hecha”, sostuvo.

Reclamo al municipio por el abandono de la zona

Por otra parte, el vecino advirtió también que la zona, “está bastante olvidada por la municipalidad”, porque no se terminaron obras complementarias desde la calle Gómez Portiño hasta Lavalle y hay muchas malezas.

“Se ven muchos roedores que ingresan a las viviendas por las cañerías. Se están alimentando de los peces muertos por la contaminación. A la municipalidad, por favor, que se acuerde de nosotros porque esto es un nido de roedores”, sentenció.

Por otra parte, Paredes aclaró que hay muchos niños en la zona, y como no hay una protección sobre el arroyo, bajan y están en contacto con la zona, ahora contaminada. Pero, además, remarcó que el arroyo estaba limpio y sustentaba a pescadores que se acercaban al lugar por los peces.