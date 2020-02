Habló una testigo del hecho: “El nene saltó”

POSADAS. “Lo único que deseo, de corazón, es que se recupere y pueda contar por qué la travesura”, dijo inicialmente Virginia Bogado, testigo del accidente que dejó en grave estado a un niño de 6 años.

“Eran las 4 de la tarde y tocan el timbre. Yo soy re curiosa, me di vuelta a mirar quién era el pasajero que iba a descender; y la señora estaba parada frente a la escalera, pero bajan otros pasajeros”, relató.

“Cuando el colectivo vuelve a arrancar, el niño salta y el chofer se detuvo inmediatamente por todo el griterío que hicimos”, continuó.

“El nene saltó. No hubo un movimiento brusco para que él pueda caer. La madre se levantó una parada antes con todos los chicos”, contó.

Bogado aseguró, además, que el colectivo no circulaba con las puertas abiertas y también desmintió las versiones del supuesto intento de fuga del chofer. “Quedó en shock, no se bajó. Quedó pálido, dijo que no se esperaba, que nunca le había pasado eso. En ningún momento quiso huir”, manifestó.

