POSADAS. La crisis económica, con una inflación que superaría el 6% en Agosto y una suba de precios aún más acentuada en alimentos, está golpeando a los barrios populares del país y la capital misionera, no es la excepción. El Móvil de MisionesCuatro estuvo en el barrio Yacyretá, visitando comedores comunitarios de las Chacras 103, 181 y 246, y todos los encargados admitieron que aumentó la demanda y que con más insumos, podrían servir más alimentos a las personas que se acercan, la mayoría, de la zona.

En dos comedores que dependen de organismos nacionales, se estableció un sistema de cupos que funciona como un limitante al momento de distribuir raciones. En un tercer comedor, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, hacen todo lo posible para “estirar” las raciones y hacer frente a una demanda creciente, efecto y síntoma de la debacle económica que se vive en el país, durante la administración del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En el Comedor Sol Naciente, de la Chacra 246, Carmen Martínez señaló a este medio que no incrementaron la cantidad de comensales porque mantienen un sistema de cupos con una cantidad de alimentos apropiada para el número de personas asistidas. “Mantenemos los de siempre, preguntan siempre, pero no hay cupos disponibles. Nos dan un cupo y no tenemos más mercaderías”, sostuvo Martínez. Y aclaró que cocinan todos los alimentos que reciben de Nación.

Según la encargada, alimentan a unas 170 personas, “pero son unos 32 tuppers, porque son muchos chicos. Son familias de más de 5 chicos y hasta 9 chicos, todos de la chacra. Gracias a Dios se cocina todas las semanas, de lunes a viernes, desayuno y almuerzo. Es justo lo que nos llega”, confió Martínez.