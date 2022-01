Inseguridad en Miguel Lanús: “Entran en las casas” incluso cuando “los vecinos están durmiendo”, denuncian

POSADAS. “Está peligroso, entran en las casas y no tienen miedo”, confió Ana María Sosa, una residente del barrio Miguel Lanús, quien aseguró que aumentaron los hechos de inseguridad en la zona de su vivienda, en calles Mar Argentino y Río Gallegos, ante la pasividad de la policía y el deficiente alumbrado público.

De acuerdo con Sosa, los asaltantes son osados: “Están durmiendo los vecinos y entran igual. Para mí son de otros lados. Y son muchachos jóvenes, chicos que viven en la calle y son los que hacen problema”, contó la vecina, añadiendo que en la zona, “falta iluminación”.

Consultada por este medio, Sosa dijo que no se ve patrullaje policial frecuente en el lugar. “Si le llaman, a veces pasan. No dan bolilla, no vienen o vienen tarde, después que ya se van (los asaltantes). Faltaría presencia policial”, opinó la mujer.

Cuando ocurren robos, “entre los vecinos nos ayudamos, nos avisamos, pero eso no alcanza”.

De acuerdo con Sosa, desde hace unos 3 meses contrataron un sereno para que vigile las viviendas de 22 a 6 de la mañana, “después que hubo muchos robos. Pero lo pagan los vecinos”, aclaró.