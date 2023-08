Instan a estar atentos para prevenir las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti

POSADAS. Lilian Tartaglino, la secretaria de Salud municipal, habló con el móvil de MisionesCuatro respecto a la situación epidemiológica en la ciudad: “tenemos que estar muy atentos, no sólo con el dengue sino también con el chikungunya. Ja sido una temporada con un brote importante en todo el país, nosotros hemos tenido una situación de relativa calma, pero tenemos que estar atentos porque la lluvia, el calor, predispone a que se prolifere el mosquito y esto hace que estemos expuestos a la posibilidad de contagiarnos si alguien viene con la virosis”, declaró.

En esa línea continuó: “la responsabilidad es de todos, el mosquito es domiciliario, tenemos que estar atentos a limpiar, a eliminar todo lo que pueda contener tanto alrededor de la casa como dentro de la casa y, por supuesto, la consulta oportuna ante cuadros febriles sobre todo con esta variedad de virosis que nos han afectado este año y con la baja inmunización que hemos tenido sobre otras enfermedades en la época de pandemia”, explicó Tartaglino.

Asimismo, añadió: “hemos encontrado muchas denuncias de vecinos que tienen abandonadas sus piletas y esto hace que haya gran proliferación en determinadas zonas de la ciudad. Así que, dentro de unos días, ahora, en el mes próximo, vamos a estar haciendo un nuevo LIRAa que nos va a dar un nuevo pantallazo de cómo está la situación”.

Por otra parte, dijo que notaron que la ciudadanía tiene “una responsabilidad cíclica”. “Nosotros permanentemente estamos descacharrizando con servicios públicos con las delegaciones y vemos que a los dos, tres meses volvemos a pasar y la situación se repita. Así que nos preocupa muchísimo esto de creer que no me tocó, no hay peligro y, lo otro, saber que probablemente si ya tuviste ese serotipo de dengue no lo vas a volver a tener, pero podés tener otro o podés tener chikungunya”, afirmó Tartaglino.