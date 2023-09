Iprodha: hace más de un año esperan la entrega de sus viviendas

POSADAS. Adjudicatarios de viviendas del Iprodha, de la convocatoria 247, hace más de un año esperan tener su casa propia.

Una de ellas es Gisella Ríos, quien, en diálogo con el móvil de MisionesCuatro dio detalles del reclamo: “estamos hace más de un año y siete meses esperando nuestra casa, en la cual las otras convocatorias que salieron después, como la 248, la 249, la 250, que incluso entregaron hace poco, salieron y todavía la convocatoria 247 quedó en la nada”.

“Cada tanto todos nos acercamos a preguntar por el tema de la situación en la que está y nos dicen que está parado, que no hay ingresos de plata para seguir construyendo”, comentó la adjudicataria del Iprodha.

Y agregó: “vinimos a manifestar porque los alquileres suben y suben, todos estamos alquilando, ya no nos alcanza para seguir alquilando cuando nosotros tendremos que tener nuestra propia vivienda”, explicó Gisella.

Asimismo, comentó que son 300 las familias adjudicadas que hace un año y siete meses que están esperando respuestas.

También habló sobre el tema, Gimena Acosta, quien al respecto comentó: “no entendemos por qué otros sorteos que salieron mucho antes que las nuestras fueron entregadas, por qué siempre tenemos la misma respuesta de que no hay presupuesto”, expresó.

“No entendemos por qué no podemos acceder a nuestra vivienda. No estamos reclamando algo, ser relocalizado ni nada de eso, sino que estamos reclamando algo que está nuestro derecho”.

“Hasta el día de hoy seguimos en la lista de espera, no podemos abonar, no podemos acceder, no tenemos acceso a nada”, agregó.

“Hay casas que no están terminadas, todavía no tienen las terminaciones de cloacas, no tienen el techo, las puertas, por eso no entendemos, no sabemos qué pasó”, concluyó Acosta.