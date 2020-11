POSADAS. En las últimas horas, la usuaria de Instagram Noelia Weyreuter, denunció públicamente haber sufrido de acoso sexual callejero el sábado pasado, en el barrio Palomar, donde reside actualmente. La joven describió lo sucedido y posteó un video de cámaras de seguridad que muestra en imágenes lo denunciado. Asimismo, la joven aseguró haber sufrido comentarios inapropiados por parte del policía que le tomó la denuncia por el acoso callejero.

“No me queda otra que recurrir a este medio, ya que como sabemos estas situaciones suelen quedar en la nada. Lo hago por mi (…) y por nosotras, para que nos cuidemos entre todas. Ayer Sábado 28/11/20 a las 18:45 aproximadamente, en el barrio Palomar sufrí (…) una situación de acoso, en la que lastimosamente me toca agradecer que no pasó a mayores por la forma en que logré reaccionar”, relató la joven en su posteo en la citada red social.

“Por suerte están las cámaras con las que logro dar veracidad al hecho, porque sino se interpretaría como una simple ‘paranoia de mujeres’. Un hombre de entre 30-40 me seguía, cuando logra ver adonde entro y después de verificar que no habían testigos, decide arrinconarme en la puerta de entrada de mi edificio asegurándome que iba a entrar conmigo. Como sabía que no había nadie y pedir ayuda no era opción, opte por tratarlo de la mejor manera y dejarlo pasar, cuando me aseguro de que estamos a una larga distancia y el ya adentro, decido salir a la vereda nuevamente y agarrar el celular, ante lo cual el reacciona muy confundido y finalmente decide salir”, detalló Noelia en su publicación.

Todo registrado y destrato policial a la víctima

Asimismo, según la joven “todo esto fue plasmado” en una exposición policial. Sin embargo, “al momento de recurrir a la comisaría, también mis amigas y yo recibimos comentarios inapropiados por parte del personal policial”, reveló Weyreuter, sin mencionar la comisaría en cuestión.

“Ya hice todo lo que está a mi alcance, dejo mi perfil público para que lo puedan compartir. De igual manera no me/nos queda otra que rogar tener suerte y poder llegar siempre a salvo a nuestro destino, porque esto nos toca. No es el horario, ni tampoco la ropa, son estos enfermos con los que tenemos que convivir. No nos queda otra que estar alertas, siempre. Cuídense, cuidémosnos”, cierra la publicación de la joven.

Cabe aclarar que el barrio Palomar, es un barrio con gran cantidad de estudiantes universitarios, que alquilan en la zona que está cerca del comedor universitario y de varias Facultades. En los últimos años, este barrio ubicado a escasas cuadras del microcentro posadeño, se hizo tristemente célebre por las violaciones e incluso femicidios que ocurrieron allí.

El caso más resonante es el de la violación y femicidio de la estudiante de Comunicación Social Lucía Maidana, un caso que sigue impune. Pero luego hubo otros casos de violaciones en ese barrio, siempre con el mismo perfil de víctima: joven y universitaria.