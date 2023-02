Jubilado que afirma que trabajaba como promotor de Salud, reclama cuatro meses de sueldo adeudados

POSADAS. El jubilado que hace cuatro meses no cobra su sueldo como promotor de salud en el CAPS 1 de Bº San Miguel, reclamó públicamente por los salarios adeudados, luego de que autoridades le dijeran que no le van a abonar el estipendio que percibía sin contrato.

Federico Genes, dijo al Móvil de MisionesCuatro que “me tienen dando vueltas y una de las chicas (funcionarias) me dijo que no me van a pagar porque ‘no estaba trabajando’, pero es totalmente mentira. Otra, ‘porque que nunca cumplí’, pero eso también es mentira. Yo siempre cumplí con mi trabajo, y nunca falté. Presenté las planillas de firma con entrada y salida y las presenté (en el Ministerio de Salud Pública)

“Con este ya van cuatro meses trabajando sin cobrar”, insistió Genés, dejando en claro que ya no cumple funciones como promotor, porque no le pagan. “Nadie te da respuestas. Acá todos se lavan las manos. O comieron mi sueldo o se lo quieren dar a otro, pero que me digan la verdad nomás. Que me digan ‘vamos a rescindir tu contrato’, lo que sea”, se lamentó Genés.

No estaba contratado, pero trabajaba y cobraba hasta que le dejaron de certificar sus tareas

Repreguntado por la modalidad laboral, el jubilado sostuvo que el ex Ministro de Salud Walter Villalba, fue quien le consiguió el empleo. Sin embargo, trabajaba en negro, pues “no tenía ningún contrato, ni nada, pero cobraba todos los meses religiosamente”, dijo.

Según Genés, los problemas comenzaron, cuando “nuestra promotora se olvidó de certificar. Pero desde ahí no cobré más. Anteayer (la Directora de la Zona Capital de Salud Pública Thelma) Rottoli trajo la certificación al ministerio y debería cobrar, pero igual no hay (precisiones)”, se quejó.

Por último, el jubilado promotor de salud dijo que “tenemos un Dios todopoderoso, que no nos hace faltar nada. Pero si ellos no cobran un mes, a ver si van a vivir. Yo hace cuatro meses que no me pagan”, concluyó.