Jubilados posadeños, cobran entre $40 mil y $50 mil y están “por debajo de la línea de la indigencia”, denuncian

POSADAS. Referentes de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) mantuvieron una reunión con jubilados de la municipalidad, Concejo y el Iprodha (Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional) “y el promedio (de sus haberes) está en los $40 mil – $50 mil, con 30, 35 y 40 años de trabajo”, denunció Alberto Fuste Padros, uno de los dirigentes del sindicato, en diálogo con MisionesCuatro este martes.

Según Fuste Padros, “empezamos a apoyar (a los jubilados municipales y provinciales) administrativamente y legalmente, para reunirnos con el gobierno y con el IPS (Instituto de Previsión Social), porque están por debajo de la línea de la indigencia”.

En tanto, el sindicalista aclaró que este problema de las jubilaciones paupérrimas, tiene su correlato en el pago en negro de los salarios de los activos. “Están en la misma problemática los que entran en el cálculo de los 10 años para jubilarse. El 40% (del sueldo) es en blanco y el 60% en negro. Que no entra en el cómputo para jubilarse”. Entonces, si un empleado se jubilara hoy, “va a jubilarse con menos de $45 mil”, acotó.

Revisiones trimestrales y jubilaciones de miseria, incluso con empleados de categorías altas

“Hay un proceso de blanqueo, actualización de haberes y recomposición salarial”, reveló Fuste Padros, sobre lo que planean impulsar con UPCN, para que “cada tres meses”, los jubilados puedan “hacer una presentación solicitando la actualización y re-cálculo de nuestro haber. ANSES lo hace cada 6 meses, nosotros vamos a pedir que sea cada 3 meses”, anticipó el sindicalista.

Y explicó que esto llevaría a los jubilados provinciales y municipales a plantear ante el IPS: “Necesito que me adecúen a todos los parámetros inflacionarios y paritarios”, dijo Fuste Padros. Esa medida, quizás no alcance para conseguir una jubilación digna, pero, al menos “para que las jubilaciones arrimen un poquito y puedan comer”, añadió.

En Misiones “es todo más caro que en el resto del país y tienen que adecuarse”, afirmó.

Respecto de si es posible que los funcionarios desconozcan los niveles de las jubilaciones provinciales y municipales, Fuste Padros opinó: “A nivel general sí, pero a nivel particular hay que hacer la presentación. Por ejemplo, una ex jefa mía, con 35 años de antigüedad y la categoría más alta y muchos adicionales, gana $47 mil (de jubilación) y tiene problemas oncológicos. ¿Cómo hace con $47 mil?”, enfatizó. “El Estado provincial y municipal, tenemos que hacer algo por la gente que puso 30 o 40 años de trabajo y hoy no tiene para comer”, concluyó.