POSADAS. “Soy Leonardo Méndez, tengo un carrito hamburguesero. Se podría decir que soy un emprendedor chiquito. Después de estar 90 días sin trabajar, decidí volver a poner mi carrito en la esquina”, comienza relatando en su video el vendedor posadeño.

“No hay un sólo negocio que no esté abierto, hay un sinfín de gente en las calles”, dijo Méndez antes de reclamar por la forma de proceder de las autoridades que no le permitieron trabajar en la esquina de López y Planes y San Martín.

Efecto Cuarentena: la desesperación de un hamburguesero por volver a trabajar Efecto Cuarentena: la desesperación de un hamburguesero por volver a trabajar“Tengo que laburar para poder comer”, reclamó el posadeño Leonardo Méndez en un video. Afirmó que, tras 90 días sin poder trabajar, decidió volver a instalar su carrito hamburguesero en López y Planes y San Martín, pese a la negativa de las autoridades. Se quejó por la falta de contemplación que existe en ese sector. “No hay un solo negocio que no esté abierto, hay un sinfín de gente en las calles y no me están dejando trabajar. ¿Si yo no laburo, quién me da una solución?”, manifestó. Posted by Misiones Cuatro on Tuesday, June 23, 2020

“Con cara de piedra, me dijeron: ‘Tenés que irte’. Pero yo tengo que laburar para poder comer. ¿Si yo no laburo, quién me da una solución?”, reclamó. “No me están dejando trabajar y ya no sé con quién hablar. Estoy indignado, siento una enorme impotencia”, manifestó.

“Yo no soy delincuente, no le estafo a nadie, me gano la vida honradamente. La gente que supuestamente me tiene que defender de los delincuentes, me echa. Lo justo es que me dejen trabajar”, señaló. “¿Qué quieren? ¿Qué coma tierra?”, añadió.