La falta de frecuencias de transporte urbano dificulta el acceso de personas con discapacidad. Así lo manifestó al móvil de MisionesCuatro Alberto Fusté Padrós secretario General del Sindicato de vendedores ambulantes de la República Argentina (Sivara), en una entrevista al móvil de MisionesCuatro.

“Todos estamos sufriendo lo que está pasando que es una hora, hora y pico de demora en los fines de semana y un poquitito menos la semana, en la semana. La gente está viajando muy mal”, expresó el dirigente en referencia a las demoras de las unidades y las condiciones en la que se viaja en el transporte urbano.

Respecto al reclamo que involucra a las personas con discapacidad señaló: “un colega me mandó un audio pidiendo que, no reclamando, sino viendo a ver qué podía pasar si nosotros podíamos hacer como sindicato. Yo lo pasé a la CGT, también le pasé un audio a la Defensora del Pueblo, que está interviniendo, por las personas con discapacidad, porque no pueden salir, no pueden estar una hora parada esperando el colectivo, pero también los adultos mayores, las mamás con bebés o con niños. Las paradas encima están cada cuatro o cinco cuadras”, expresó Fusté Padrós.

Y añadió: “desde que terminó la escuela el año pasado muy pocas frecuencias hay, la gente esperando una hora, hora y pico, los discapacitados no pueden salir, porque no pueden esperar. Que alguien intervenga, nación, provincia, o esto va a generar que la gente se levanta y va a hacer un estallido social”, concluyó Fusté Padrós.