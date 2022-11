La importancia de conocer sobre autismo

POSADAS. Eduardo Sisto, presidente de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos con Espectro Autista (FAPADHEA), contó al móvil de Misiones Cuatro que desde esa entidad se encuentran brindando capacitaciones a comercios de Posadas, también recorrieron distintos puntos de la provincia como Irigoyen, Puerto Esperanza y Oberá.

“Nuestro objetivo es hacer conocer a la sociedad que existe el autismo, que siempre existió y que hay que tratarlo con respeto, seriedad y compromiso. Como fundación venimos dando charlas, conversatorios de lo que la sociedad necesita aprender para su vida cotidiana”, explicó.

Consultado sobre la importancia de autismo señaló: “hablamos del concepto de rescatar personas, no son enfermos, son personas con una condición en particular que hay que tenerlas en cuenta para que no se vean afectadas ni sufran”.

En esa línea agregó: “buscamos despertar no solamente el interés, sino la atención hiperpersonalizada. Esperamos que se sigan repitiendo para que las personas conozcan lo que es el autismo y que no haya tabús ni opiniones personales”, expresó Sisto.