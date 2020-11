La opinión de los posadeños sobre la vacuna rusa

POSADAS. En los últimos días, el gobierno nacional confirmó que comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y aclaró que no será obligatoria.

En ese contexto, Misiones Cuatro salió a la calle para conocer la opinión de los posadeños, quienes en su mayoría no están de acuerdo con la aplicación de esa vacuna.

“No me la pondría, no me sentiría segura”, dijo una vecina.

“Las pruebas no está asegurada y la gente tiene miedo. Esperaría un tiempo”, expresó una joven.

“Es muy complicado, no sirve”, manifestó un vecino.

“No, porque no es segura”, declaró otra vecina mujer.

“Si, apruebo todo lo que es gratis”. dijo un joven.

“Hasta que no esté comprobado en la tercera fase no, si confirman que sirve si”, señaló una vecina.