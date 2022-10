La principal plaza del Bº Villa Cabello, sin alumbrado público

POSADAS. Desde hace algunas semanas, la Plaza Sarmiento se queda completamente a oscuras cuando cae la noche, debido a la ausencia total del alumbrado público. Situación paradójica, si se toma en cuenta que a esta plaza, las autoridades les instalaron las novedosas luces LED, para el ahorro de energía.

La plaza, ubicada en el corazón del barrio Villa Cabello, entre las avenidas Eva Perón, Tambor de Tacuarí y López y Planes, tiene decenas de postes con faroles, pero ninguno se enciende cuando desaparece la luz natural, alrededor de las 19 hs., por estos días.

La Plaza Sarmiento hoy (Octubre 2022) sin los faroles LED encendidos

En el lugar, varios vecinos con sus hijos se quejan por la amarga situación. Es que no pueden continuar disfrutando del lugar, justamente por la falta de luz artificial. De hecho, cuentan vecinos de la zona, que el farol que se encuentra sobre los juegos para niños, desde hace años que permanece apagado.

Sin embargo, en las últimas semanas, ninguna de las luminarias de la plaza se enciende cuando desaparece la luz solar. Por supuesto, la ausencia de luz hace que los niños dejen de permanecer en la plaza. Es que resulta peligroso para los pequeños, permanecer en la plaza o utilizar los juegos, en una oscuridad casi total.

La Plaza Sarmiento hoy (Octubre 2022) sin alumbrado, las únicas luces provienen del parque de diversiones privado o de la escuela, aledaña al lugar

Como muestran las imágenes de los últimos días en la Plaza Sarmiento, las únicas luces que hay allí, son las del parque de diversiones del lugar. Allí donde se encuentran los juegos pagos: calesita, “gusano loco”, castillo inflable, etc. El resto de la plaza, que en su centro tiene un busto de Domingo Faustino Sarmiento, permanece a oscuras.

Hasta el momento, no hay ninguna explicación oficial respecto de la decisión de no encender las luminarias. Pero el contraste entre la Plaza San Martín, del microcentro posadeño y la Sarmiento, de Villa Cabello, es notorio. No sólo por el estado de los juegos infantiles y la plaza en general. Ahora también, por la iluminación.

Como se ve la Plaza San Martín, del microcentro posadeño

Cabe recordar, por otra parte, que los faroles han sido vistos encendidos durante actos oficiales realizados en la plaza Sarmiento. Es la plaza más importante del barrio que alberga a más de 90 mil personas.