La sequía y baja producción complica el traslado a los feriantes hacia Posadas

Por las condiciones climáticas y baja producción, menos feriantes llegan a la ciudad capital desde otras localidades para vender sus productos, así lo afirmó al móvil de MisionesCuatro el Presidente de las Ferias Francas de Posadas.

“Ya desde diciembre venimos complicados por el tema del calor, por ejemplo, la mandioca, que en diciembre para las fiestas tenemos mandioca nueva, este año no tuvimos, increíble que en Misiones no tengamos mandioca, se complicó por la sequía del año anterior. Sumando a esto, no hubo mandioca, recién está entrando en la feria la mandioca nueva, por eso está complicada la producción de almidón”, explicó Villasanti.

Asimismo, agregó: “es muy complicado, por eso hay muchos productores que no están viniendo, se están turnando por el tema de la producción, traslado, hace que no puedan venir. Esta temporada de sequía, calor y baja producción no están viniendo, pero están cuidando lo que tienen”.