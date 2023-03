Lalcec Posadas insta a las mujeres a realizarse un PAP anual

POSADAS. Este domingo 26 de Marzo, fue el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Cuello de Útero y desde Lalcec Posadas, llamaron a la población a realizarse controles anuales para prevenir o detectar tempranamente la enfermedad, que tiene altos porcentajes de curación, si es tratada en sus fases iniciales.

La referente en Posadas de la Liga Argentina de Lucha Contra El Cáncer (Lalcec) Rosaura Sfeir, dialogó con el Móvil de MisionesCuatro y señaló: “Como siempre hacemos, buscamos la prevención y concientización de” este tipo de cánceres, que son curables “siempre y cuando lo agarramos a tiempo”

Según Sfeir, el cáncer de cuello uterino es “silencioso” y puede manifestarse por “pérdida de sangre” o molestia en una relación sexual. Si esto aparece repetidamente “es un llamado de atención”, dijo.

“Llamamos a la población y a las mujeres a tener los cuidados y hacerse la prueba Papanicoloau en el hospital. Y Lalcec va a tratar de conseguir el móvil. Una vez por año, tiene que hacerse los controles. Siempre es curable, agarrado a tiempo”, insistió Sfier.

Para la referente de Lalcec, estos cánceres no se detectan a tiempo, porque las personas no les prestan atención a los signos de alarma y no se realizan los controles médicos a tiempo. “Por el trabajo o lo que sea lo dejamos pasar o no queremos hacer ese comentario en la familia, que es muy importante para todos estos tipos de problemas de salud que pueda tener mamá, papá o los hijos”, dijo.

Por otra parte, Sfeir recordó que este sábado se sumaron a la caminata de concientización sobre el cáncer de colon, acompañando al gastroenterólogo Dr. Guillermo Benítez, y reveló que en Lalcec están haciendo coprocultivos gratuitos para prevenir esa enfermedad. “Tenemos la posibilidad para hacerse su estudio sobre materia fecal. No tiene ningún costo, y trabajamos con la gente que no tiene obra social. Y a los que tienen obra social, los guiamos para que sepan cómo hacerse los estudios”, remató.

Para efectuarse estos análisis que sirven para prevenir el cáncer de colon o para consultas, las personas pueden acudir a la sede de Lalcec Posadas en avenida Santa Catalina 1778 – 6º piso “B”, frente al Palacio de Justicia, de 8 a 12 hs.