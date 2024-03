Lanzan una colecta solidaria de útiles escolares a cambio de paseos en kayak

En el inicio del ciclo escolar, se lanzó una colecta solidaria de útiles escolares a cambio de paseos en kayak.

Sobre esta iniciativa solidaria, habló Joel Ruberto, el dirigente del club náutico, “León Seró”, quien contó cómo nació la iniciativa e invitó a la población a colaborar.

“Surgió esta iniciativa solidaria junto con otra organización, aparte del Club Náutico León Seró, la Escuela de Prevención de Adicciones, que tiene diferentes talleres de arte, dibujo, pintura y también hacen apoyo escolar para los chicos de su barrio”, explicó.

En esa línea agregó: “la idea es muy simple, es que la gente pueda llevar un útil escolar, dejarlo en el club, o sea donarlo y, a cambio de eso, le vamos a dar todos los materiales para que puedan salir a remar el tiempo que quieran”.

“Es importante decir que se esperan algunos días lluviosos, si llegaran a ver más de dos días de mal clima esta semana, lo vamos a prorrogar, en principio era del 4 al 11 y extenderíamos una semana más”, detalló.

“Todos más que invitados a aprovechar este doble beneficio, salir a remar que es diversión, recreación y salud y, al mismo tiempo ejecutar una acción solidaria para estos chicos que realmente lo necesitan”, expresó Ruberto.

Con respecto a la escuela que va a recibir las donaciones, comentó: “trabaja con muchos chicos, ellos cumplen la misma función que nosotros, es decir, contener a los chicos lejos de las adicciones a las sustancias y también sacarlos de la casa para que se alejen de la adicción a los dispositivos, que no es menor. Entonces de esta manera, nosotros también realizamos ese trabajo a través de otra estrategia”.

En relación a las donaciones, dijo que se pueden acercar al club náutico León Cero que está ubicado en la intersección de la avenida Tomás Guido y Urquiza.

“Todo sirve, cualquiera que tenga una resmita de hoja que no ocupó o una caja de lápices que dejó de usar, todo es bienvenido. Por este momento vamos a no recibir ropa porque no era lo acordado, hasta mochila coincidiría con los útiles escolares en el concepto, pero el resto no”, concluyó Ruberto.