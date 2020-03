Largas filas en la feria franca de Chacra 32-33

Imagen ilustrativa

Previo a la reapertura, MisionesCuatro dialogó con Cintia y Mario, dos vecinos de la chacra 32-33, que manifestaron su preocupación por la feria del populoso barrio en el que hay “muchas personas que son adultos mayores”.

“La recomendación es que nos mantengamos adentro. Pero tenemos muchísima movilidad cuando viene la feria. Por más que tomen medidas (de restricción), la gente se amontona. Que la gente se aglomere, no me parece para nada correcto”, puntualizó la vecina respecto de la disposición de limitar los puestos y la cantidad de personas en cada feria.

Según la mujer, en la zona hay temor a los contagios, no sólo por la circulación de personas, sino también porque muchos productores vienen desde distintos puntos de la provincia. “Entiendo que quieran vender sus productos, pero que lo hagan en sus lugares. Vamos a tener un montón de circulación en las calles y es una preocupación”, sintetizó la mujer, que integra el consorcio de la chacra 32-33.

Por su parte, Mario, otro integrante del consorcio, del sector 3, dijo: “Los vecinos me piden que reclame porque no están de acuerdo con que se abra la feria franca. Estamos viendo qué vamos a hacer. Ellos dicen que van a tomar precauciones, pero es imposible controlar a la gente. A mí me preocupa porque nuestro edificio está pegado y mucha gente no está bien de salud en el edificio”, precisó.

“Yo también estoy preocupado y quiero salir a trabajar, pero hay que cumplir con la orden (del aislamiento social obligatorio). Ellos (por el gobierno provincial), sin consultar ya están decidiendo reabrir la feria. Hace 8 días que estamos encerrados, eso no es justo”, se quejó. Este domingo, MisionesCuatro.com pudo registrar larguísimas filas de personas que esperaban para hacer las compras. Cabe aclarar que en el país todavía rige la alerta sanitaria y el aislamiento obligatorio por coronavirus.