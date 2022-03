Las autoridades “no tienen piedad con la gente mayor” y los relocalizan en zonas periféricas, según denuncia

POSADAS. Un proceso de relocalización de familias que está desarrollándose en el asentamiento Las Tacuaritas, en la zona sudoeste de Posadas, genera rispideces con los vecinos, en particular, con los que no pueden conseguir y cumplir con los requisitos de garantías que les exigen para una mudanza al barrio 508 Viviendas, según confiaron a MisionesCuatro, residentes de la zona

Ramona Grondas, es una de las vecinas que serían inminentemente relocalizadas, quien denunció que por no contar con un garante, desde el municipio le prometieron un lote con servicios, sin decirle a dónde la relocalizarán. Según Grondas, no es raro que en las relocalizaciones, a las personas de las tercera edad las trasladen a lugares muy alejados del casco urbano.

En diálogo con MisionesCuatro, Grondas se refirió a su situación actual: “A los relocalizados que tienen garante, los van a llevar a las 508 Viviendas. Y a los que no (cuentan con garante), dijeron que iban a consultar con la municipalidad. No dijeron en qué lugar y yo necesito saber. No quiero que me vayan a llevar a cualquier lado y nos dejen. Dijeron lote con servicios pero no dijeron a dónde era”, puntualizó.

El antecedente de ancianos relocalizados en zonas periurbanas

Respecto de estas relocalizaciones coordinadas entre el gobierno provincial y el municipio, Grondas denunció que ya hubo casos en los que personas de la tercera edad fueron relocalizados en zonas muy alejadas del casco céntrico. “A un casal (pareja) de adulto mayor y lo llevaron y dejaron en Santa Inés. Pedíamos que los ayuden. No tienen que llevarlos lejos. Quién sabe cómo se van a arreglar. No tienen piedad de la gente mayor”, sentenció Grodas.

Según la denunciante, las autoridades están exigiendo requisitos incumplibles al momento de conseguir garantes.

En cuanto a la cantidad de familias que están en su situación en Las Tacuaritas, Grondas comentó: “creería que son más de 10 o 12 familias. Rechazaron una cantidad de garantes y ahora no se sabe cuándo nos van a relocalizar. Dijeron que iba a ser en el mes de Marzo”, sostuvo.

Sobre el final de la entrevista, Grondas insistió en que necesita que le digan la zona a donde la relocalizarían. “Necesito que esté cerca porque no tengo recursos, somos seres humanos y no animales”, manifestó la vecina, añadiendo que dialogaron con la Defensoría del Pueblo, donde no obtuvieron precisiones sobre la zona de relocalización.