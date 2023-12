Las ferias francas funcionarán normalmente en las fiestas de fin de año

José Villasanti, el presidente de Ferias Francas de Posadas, habló con el móvil de MisionesCuatro sobre la producción que hay en las chacras misioneras y la demanda en las ferias.

“Mucha demanda de verduras, el tiempo por lo menos está acompañando, esto hace muy bien a la producción, porque faltaba sol, faltaba que la tierra también se vaya, un poquito la humedad de la tierra y de los invernáculos. Esto está muy bueno y va a haber mucha verdura para la fiesta”, declaró Villasanti.

Las ferias francas funcionarán normalmente en las fiestas de navidad y año nuevo: “la fecha de la fiesta cae el 24 de domingo y el 31 también, así que las ferias van a funcionar normalmente, sin ningún tipo de cambio, de las 6 de la mañana. Ojalá que ese día termine todo más temprano para que se pueda retirar también el productor a su casa para prepararse para la fiesta”.

Respecto a los aumentos comentó: “las verduras por ahí no tanto, el productor si aumenta mucho el precio no vende, porque la gente no le alcanza la plata”.

Consultado sobre cómo ha sido este 2023 para el productor misionero, señaló: “por ahí tuvimos una lluvia media excesiva tormentas, granizo en alguna zona que perjudicó un poco, pero, con todo eso, el productor siempre firme con ganas de salir adelante trabajando”, afirmó Villasanti.

Por último, dijo que en la ciudad comenzaron a funcionar dos ferias nuevas: “una en el barrio Néstor Kirchner, los días sábado y, otra, en Cocomarola Oeste que está funcionando los días domingo también. Hay productores que están en lista de espera, siempre queriendo venir a la ciudad a comercializar”, concluyó Villasanti.