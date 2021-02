Los empleados de comercio tendrán feriado de Carnaval

POSADAS. El secretario general del Centro Empleados de Comercio de Posadas, Benigno Gómez manifestó que los días de Carnaval rigen como un feriado nacional no laborable, es por ello que la apertura y cierre en caso de comercios no se establece una obligatoriedad, aunque sí las condiciones laborales, por lo que el trabajador no está obligado a presentarse a trabajar.

Por otro lado, el funcionario señaló que en caso de que el empresario y el empleado decidan de común acuerdo trabajar durante esos días, desde la entidad controlaran que se paguen las horas extras que corresponden y las jornadas dobles establecidas por la ley.

Cabe recordar que el beneficio de los feriados nacionales está enmarcado dentro la Ley 27.399 y las leyes laborales vigentes.