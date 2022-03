Los techos de la Escuela 48 “están por caerse, se inunda cuando llueve” y las ventanas no pueden abrirse

POSADAS. Con la manifestación de la comunidad educativa de la Escuela 48 de Miguel Lanús, que incluyó una toma pacífica, la directora del establecimiento Mabel Coito habló con MisionesCuatro y reveló que A la fecha, hubo 6 inspecciones de relevamiento del CGE, pero “nos dicen que no hay presupuesto para esta escuela”.

“Hace 2 años que estamos pidiendo asistencia para nuestra institución que tiene 112 años de historia. Tuvimos asistencia de los padres por el tema de las ventanas y ventilación. Tratamos de cumplir con el protocolo sanitario pero nuestra escuela, lamentablemente no reune las condiciones que nos solicitaban”, relató Coito, en diálogo con este medio.

Luego de dejar en claro que desde el inicio de la pandemia del coronavirus que piden asistencia al ministerio y al Consejo de Educación, Coito insistió en que las ventanas no les permiten la ventilación mínima para dar clases en el contexto de pandemia. “Nuestras ventanas están todas deterioradas, son de madera y no se pueden abrir. En la escuela hicimos un protocolo especial. Tenemos una matrícula de 700 alumnos, cuando tuvimos que dar clases en burbujas, teníamos tres por curso. Por la cantidad de alumnos y porque no se podía mantener la ventilación”, reveló la directora.

Con la inspección que hicieron los funcionarios del CGE este miércoles, “es la secxta vez que vienen a hacer un relevamiento. Nos dijeron que los presupuestos no dan. Que nuestra escuela tiene muchos problemas en la parte eléctrica, en los baños y en el cerco perimetral que también solicitamos hace 2 años”, remarcó Coito. “Pero no hay presupuesto para esta escuela”, cuestionó.

Ante el inicio de clases del presente ciclo lectivo, la directora contó que volvió a comunicarse para ver “qué asistencia teníamos. Me contestaron que estaban a la espera. Hasta que la tormenta (de fines de Febrero) dejó a tres salones destechados. Volví a pedir asistencia. Pero el 28 de Febrero hubo feriado y el 1 de Marzo tampoco tuvimos asistencia de nuestras autoridades del CGE”, subrayó la docente, quien añadió que “hasta la fecha sólo hubo relevamientos”.

“El 2 de marzo teníamos que comenzar pero no puedo poner en riesgo a la comunidad y empezar como si nada. Los docentes están presentes, no se hizo paro, pero hay un problema de seguridad. Los techos están por caerse y cuando llueve acá se inunda”, sentenció la directora, explicando los motivos de la protesta de padres, madres, alumnos y docentes de la Escuela 48, que continúa aguardando las refacciones indispensables para el normal dictado de clases.