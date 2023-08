Madre denuncia violencia física en la Escuela contra niño con TDH

La madre detalló los acontecimientos al móvil de Misionescuatro. “Comenzó en abril y mayo. Hubo un episodio de violencia física con la directora”, informó la mujer, añadiendo que este incidente resultó en una denuncia penal y un informe al Consejo de Educación. El niño tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH), una condición que requiere un enfoque específico y comprensión por parte del personal escolar.

La situación se agrava por las negaciones de los docentes. “Cuando me quejé en el Consejo comenzaron las persecuciones y no me dejaban ingresar para retirarlo de la escuela”, explicó la madre, describiendo cómo la búsqueda de justicia derivó en dificultades en el acceso a la escuela para su hijo.

La tensión llegó a un punto en el que la madre se vio forzada a retirar a su hijo con la ayuda de la policía. “Los oficiales me aconsejaron seguir las vías judiciales”, relató Konaszuk.

La mujer también mencionó que recurrió al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) en busca de apoyo. “Hubo otras denuncias porque en ocasión del paro de colectivos mi niño fue igual a la escuela sin el maestro integrador y la maestra salió a decirme que el niño no puede ir más a la escuela sin integrador”, expresó.