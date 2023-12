Medida cautelar beneficia a usuarios del transporte

A partir de este lunes 4 de diciembre, comenzaron a regir las nuevas tarifas del servicio de transporte público de pasajeros en Posadas y las áreas metropolitanas. Con este nuevo incremento el aumento del pasaje en el año alcanzará el 200%.

Esta nueva suba genera preocupación y malestar por parte de los usuarios del transporte, que hace tiempo vienen haciendo varios reclamos, entre ellos, que el aumento se retrotraiga.

Por otra parte, los usuarios se vieron beneficiados por una medida cautelar emitida por la justicia y, sobre el tema, brindó detalles Cristina Cuevas, referente de la Asociación “Los usuarios somos pueblos”, en una entrevista al programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Un grupo de vecinos llegamos a presentar una cautelar por el tema del aumento, ese es un punto negativo que tuvimos. Pero la otra positiva, es que a través de la justicia libró un oficio a la empresa Casimiro y a la municipalidad con respecto a que habiliten más lugares para recargas de la tarjeta sube”, explicó Cuevas.

“Es una de las partes que nosotros habíamos reclamado y, la otra, no se llegó a frenar, porque consideraban el tema de la inflación”, agregó.

“No hubo respuesta a todos los reclamos que hicimos en distintos organismos y, por eso, un grupo de vecinos llegamos a tramitar la cautelar que salió la justicia le está pidiendo esto a Casimiro y a la municipalidad. Eso es lo positivo, en comillas, para los usuarios, no por el tema de frenar el aumento de pasaje”, explicó Cuevas.

Asimismo, agregó: “nadie nos llamó y la instancia era esta, presentar una cautelar. Tenemos punto a favor, pero no es todo, digamos, no estamos satisfechos todos los usuarios. No sé qué va a pasar ahora con la parte de Garupá-Candelaria, que está altísima la cifra”.

“El aumento ya está y los servicios que siempre estamos reclamando que mejoren no hay caso”, expresó la integrante de “Los usuarios somos pueblos”.