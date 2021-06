Misiones tendrá su primer Festival por la Diversidad

POSADAS. El festival tiene como objetivo propiciar espacios de encuentro y reflexión, en los cuales las variadas presentaciones artísticas abordarán la temática LGBTTTQ+ desde múltiples y originales puntos de vista promoviendo de esta manera la inclusión y visibilización a fin de contribuir a la transformación social positiva.

Se trata de generar la integración cultural y social, a través de actividades que combinen el conocimiento, entretenimiento y la reflexión en torno a la diversidad de género propia de toda sociedad, ya que consideramos que la cultura ocupa un lugar estratégico en la búsqueda de soluciones de los problemas sociales.

El festival pretende no ser solo una muestra de presentaciones artísticas sino que ofrece además variadas actividades, que contribuyen a fomentar el respeto a través de la comprensión de las razones del otro, haciendo de este evento una actividad más inclusiva, diversa y participativa.

Ante históricas estigmatizaciones el colectivo, son necesarias las representaciones positivas tales como el presente Festival donde El lema se sintetiza en el slogan: “lo que no se nombra, no existe”, a lo que queremos agregar “ Lo que no se ve, no existe y no se conoce” .-

Programación:

Grilla:

Conducción “Barbarita” Rodríguez

Dj Natalia Chavez

Jueves:

• Apertura: El Grupo De Diversidad Tupac Amaru Presenta “Boomerang” Una Presentación Con La Colaboración En La Dirección Artística De Katy Solem.

• Nazarena Fleitas – Charla

• Grupo La Mancha “Giosefine” – Alejandro Scholler

• Conversatorio. Modera: Yanina Lopez

Viernes

• Katy Solem – Espectáculo Drag – “Lo Intenté” Show De Humor.

• Antonella Piedrabuena – Monólogo

• Veroka Fedeli – Performance

• Psicotika – Espectáculo Drag – “Solo Yo”

• Grupo Agua De Río “Dos Mujeres” – Walter Bogado Y Lucas Carneiro. Participación Especial: Leandro Gimenez.

Sábado

“Show Por La Diversidad”

•Laura Novomisky

•Tiki Vangelis

•Walter Bogado

•Katy Solem Y Psicotika

•Ariel Pawluszek

•Meena Bell – Drag

•Rodrigo Barboza

•Antonella Piedrabuena