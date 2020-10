Muerte de Cristina Vázquez: “Mi esposa no se suicidó” dijo Barberán

POSADAS. “A dos meses de la muerte de Cristina, seguimos reiterando el pedido de justicia”, expresó a MisionesCuatro, Rocío Barberán, la esposa de Cristina Vázquez, la mujer de 38 años que estuvo 14 años detenida injustamente por el crimen de Ersélide Dávalos y recuperó su libertad a fines del año pasado gracias a un fallo de la Corte Suprema.

Según Barberán, que encabezó el reclamo por el esclarecimiento de la muerte de Cristina y contra los casos de gatillo fácil y causas armadas en Misiones, pretenden que “la justicia se haga responsable” del fallecimiento. La protesta fue frente a la Casa de Gobierno, este miércoles a la mañana.

“Vamos a estar todos los 26 de cada mes, si Dios quiere, para que se hagan cargo. Estamos pidiendo justicia”, acotó Barberán sobre las responsabilidades de la justicia misionera, y en particular, del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, en la condena injusta y la ausencia de un resarcimiento a Vázquez. Recordemos que la mujer recuperó su libertad a fines del 2019 cuando la Corte Suprema anuló con durísimos argumentos legales, los fallos condenatorios de la justicia provincial y del STJ, contra Vázquez y Cecilia Rojas.

Para Barberán, hay un mal accionar de la justicia de instrucción que investiga el supuesto suicidio de Vázquez. “A dos meses del fallecimiento, les pido que hagan las cosas bien. Recién hace 3 días tuvimos acceso a la autopsia”, lanzó Barberán. Y añadió: “La autopsia está en el juzgado de instrucción, tienen que hacer las copias y pasarlo a la defensa”.

“Por fin nos dieron acceso al expediente, después de dos meses”, se quejó la mujer.

Consultada al respecto, Barberán no dejó lugar a dudas respecto de lo que piensa de la muerte de su esposa, que fue un asesinato. “Una persona con proyectos de vida, que peleo durante 11 años para recuperar la libertad, no se va a suicidar. Una persona que quiere tener una familia no se va a suicidar. Mi esposa no se suicidó”, sostuvo la joven.

“Estoy totalmente destrozada, tratando de seguir peleando y seguir adelante. Voy a seguir pidiendo al Estado y a la Justicia, que se hagan responsables”, recalcó Barberán.

Cabe recordar que Vázquez, por haber sido injustamente condenada por un crimen que no cometió, y haber pasado 14 años presa, estaba en condiciones de demandar al Estado misionero, por los daños ocasionados. Y como iba a ganar el juicio civil, el resarcimiento económico habría sido muy importante. Ese dato coloca al Estado misionero bajo sospecha.