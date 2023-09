Noche de los Lápices: la herida abierta de un ex preso político misionero y un poco de historia

POSADAS. A 47 años del operativo de represión ilegal que se conocería como “La Noche de los Lápices”, y que le costó la vida a estudiantes secundarios del Colegio Normal 3 de La Plata que fueron secuestrados y desaparecidos, la historiadora Silvia Gómez brindó detalles en Misiones Cuatro.

“Esa noche, salieron a cazar a estudiantes secundarios que se manifestaban por el boleto estudiantil en La Plata. Los levantaron, eran adolescentes, entre 14 y 18 años. Los detuvieron ilegalmente y los llevaron”, relató. “Los consideraban semillas de subversivos”, agregó.

Gómez recordó que todo sucedió durante el Proceso de Reorganización Nacional, la última dictadura en el país, con Jorge Rafael Videla a la cabeza.

“En la dictadura militar se había derogado el boleto estudiantil y estos jovencitos pedían que se volviera a poner en vigencia ese privilegio o facilidad para los estudiantes secundarios en un momento económico complicado”, contó.

Gómez apuntó que de estos 12 adolescentes, hay 8 desaparecidos y 4 sobrevivientes. “Los trasladaron por diferentes centros clandestinos, se cree que a algunos los fusilaron en 1977, se cree que a otros los desaparecieron en los vuelos de la muerte, sólo cuatro sobrevivieron y han sufrido todo tipo de torturas”, repasó.

“Fui secuestrado de mi domicilio a la 1 de la mañana”

Pablo Franco, ex preso político, dialogó con Misiones Cuatro este sábado y afirmó: “No solo en La Plata fueron secuestrados adolescentes, niños; en todo el país se replicó la misma tesitura del secuestro, tortura y desaparición de chicos del secundario. En Córdoba, Rosario, Corrientes, Posadas”.

Sobre su historia en particular, Franco reveló detalles de su camino en la militancia y recordó el momento en el que fue privado de la libertad, “Yo tan sólo con 21 años en el ’76, fui detenido, secuestrado de mi domicilio a la 1 de la mañana. Me despierto y veo por la ventana la punta de un FAL. Me dice: ‘No intente ningún movimiento y tírese al piso’. Le digo: ‘Permítame vestirme’. Me dice: ‘No es necesario’. Y cuando uno escucha que no es necesario vestirse, la cosa viene mal encaminada”, contó.

“Me envolvieron en una manta de ejército, así como estaba, envuelto como quien envuelve un cigarro y me tiran arriba de una camioneta. Felizmente me llevaron a una comisaría y cometieron el error de blanquearme. Me hicieron un sumario grandote y eso nos permitió salvarnos la vida”, relató.

“Transité cuatro años y medio por Santo Tomé, Paso de los Libres y recuperé la libertad en 1980, en vísperas de mi cumpleaños y aquí estoy”, sostuvo.

Una herida que no cierra

“Para nosotros, hablar de estas cosas nos sirve mucho porque nuestros temores, nuestros traumas se van lavando de a poquito”, dijo Franco sobre el hecho de repasar los detalles de esa etapa tan oscura.

“Esto es un trauma que dura toda la vida. Todos los 24 de Marzo, una semana antes ya no duermo, ando nervioso, mi mente y mi corazón están en otra cosa”, expresó.