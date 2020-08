Obra Social suspendió diálisis a joven tras dar positivo al Gen E de coronavirus

POSADAS. Una fuerte denuncia se conoció este miércoles por parte de Noemí Ruiz Díaz, madre de una adolescente de 16 años a la que le suspendieron un turno de diálisis porque habría dado positivo al Gen E del coronavirus, lo que se conoce como un caso “dudoso” de Covid-19.

Según Ruiz Díaz, la obra social a la que están afiliados, informó a la familia sobre el resultado de un hisopado que le realizaron a la joven, en el Hospital Madariaga. Ahora, le realizaron un segundo hisopado, para confirmar o descartar la presencia del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad Covid-19. Y la están dializando en el Hospital de Fátima, donde se encuentra acompañada por su madre.

“El lunes fue a diálisis, estaba con síntoma de dolor de garganta. La revisaron en la entrada y estaba con 38 de fiebre. Ayer (por el martes) a la mañana, me llama la doctora del centro de diálisis y me dice ‘decidimos que la lleve al Madariaga, para que le hagan el hisopado’. Me dirigí hasta el hospital. Me dijeron que se iban a comunicar conmigo en el transcurso de la tarde. Nunca me llamaron. Volvimos en colectivo a nuestra casa. Esta mañana me comuniqué con la doctora de diálisis. Y a las 2 y media de la tarde, me llama la secretaria de (Euro Salud), mi obra social, y me dicen que el turno para el fondo de ojo de Nicole, está suspendido porque llamaron del Madariaga y dicen que dio positivo para (el Gen E del) Covid-19”, detalló Ruiz Díaz, en diálogo con MisionesCuatro, en la tarde del miércoles.

Se enteró por un llamado de la prestadora

Según la mujer, ya víctima de pánico, le habló a la Dra. Analía Collante, del centro de diálisis, que le confirmó el positivo al hisopado para detectar el gen presente en todos los tipos de coronavirus (el llamado Gen E). Ruiz Díaz contó que su hija se dializa desde hace 2 años. Actualmente, se hacía la diálisis en un centro ubicado en la calle Jujuy entre Córdoba y La Rioja.

“El domingo me dijo que sintió una molestia en la garganta. El lunes hizo fiebre, pero ahora ya no hizo fiebre. Sólo tiene un poquito de tos”, reveló la mujer sobre la salud de su hija. De acuerdo con Ruiz Díaz, con su hija no salen de su casa, excepto para realizarse la diálisis y estuvo un par de días internada en el Sanatorio IOT, por un tratamiento.

Consultada al respecto, la mujer resaltó: “Me entero por la obra social y de Salud Pública nadie se comunicó. Y eso que me pidieron el teléfono y la dirección (en el Madariaga)”, sostuvo Ruiz Díaz.

La importancia de mantener la diálisis

Para Nicole, “la diálisis es su vida. Y por eso me dijeron que la van a internar en el Madariaga, para que le hagan diálisis. Pero me dijeron que ahora no hay camas. Puede ser esta noche y mañana temprano. No voy a dejar sola a mi nena. Si se siente mal, no te cuenta nada. No se va a quedar sola internada”, recalcó la mamá, ayer, en diálogo con este medio.

Además, la mujer reveló que, para trasladarse al hospital, utilizan colectivos urbanos. “Ayer fuimos y volvimos en colectivo. Estuvimos esperando y sufrimos mucha desesperación. Usamos las líneas 80 y 81. Y al hospital fuimos y volvimos con el 31”, detalló la mujer, poniendo de relieve una falla grave de Salud Pública. Sucede que, ante un caso no concluyente de coronavirus 2 (la presencia del Gen E), corresponde el aislamiento preventivo del paciente y todo su entorno familiar. Hasta que una contraprueba descarte la presencia del SARS-CoV-2, que causa la enfermedad Covid-19.

En el caso de esta familia, según Ruiz Díaz, son 7 integrantes, ella, su cónyuge y sus cinco hijos. “Mi marido y mi hijo son albañiles y siguen trabajando”, reveló la mujer.

“Soy diabética y la secretaria de la obra social me dice que tu nena dio positivo a coronavirus y se suspenden los turnos”, expresó la mujer, quien insistió en que, en los partes epidemiológicos de este martes y miércoles, Salud Pública no informó ningún nuevo caso de SARS-CoV-2. Vale decir, la Obra Social informó de manera inexacta. Un caso no concluyente no es un caso positivo de Covid-19. Y tal parece que se aprovechó el positivo en el Gen E, para sin más explicaciones, suspender un turno de diálisis.

La internación de la adolescente en el Hospital de Fátima

Por otra parte, Ruiz Díaz puso de relieve la difícil situación que atraviesan: “Estamos desesperados. Uno dice, Dios mío, acá no entendés nada. Veo el parte epidemiológico que dice que no hay ningún caso nuevo. Pero cómo no, si me están diciendo que mi hija dio positivo”, manifestó la mujer, ayer, antes de la comunicación con personal del MSP. “Hasta el momento (ayer), Salud Pública no se comunicó. Me enteré por la obra social (Euro Salud) y por mi médica de diálisis”, remató.

Tras conocerse la denuncia pública, fuentes del Madariaga confirmaron la presencia del Gen E, en la muestra de la joven. Desde el hospital se comunicaron con Noemí y le pidieron que se dirija al Hospital de Fátima en remis, evitando el transporte urbano de pasajeros. Una precaución un tanto tardía y, posiblemente motivada por la denuncia pública.

Por otra parte, en contacto con www.misionescuatro.com, Ruiz Díaz reveló que hasta el momento, el personal del MSP no se acercó a la vivienda para realizar los hisopados preventivos al grupo familiar. Es posible que estén aguardando el resultado de la contraprueba a la adolescente dializada. “Es una falta gravísima del hospital porque esa información (el Gen E positivo en el hisopado de su hija) corrió por todos lados. Hasta avisaron en las escuelas de mi barrio. Estoy indignada. Creo que antes de que lo supiera todo el mundo, era a mí, que soy su mamá, a quien deberían informar”, recalcó.