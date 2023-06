Padres de la Escuela Nº 1 reclaman por malas condiciones edilicias y falta de docentes

POSADAS. Padres y alumnos de la Escuela Nº 1 “Félix de Azara” reclaman por falta de docentes y las malas condiciones edilicias que padece este histórico establecimiento educativo.

El móvil de MisionesCuatro se hizo presente en el lugar y habló en primer lugar con Claudia Mazzo, una de las madres que participó de la convocatoria.

“Tenemos un montón de cosas para reclamar, la directora dijo que no iba a inscribir a los chicos si no aportábamos (les pedía que abonen $2000). Hay padres que tienen 3, yo tengo 2”, relató la mujer.

“Esto viene desde hace años, este año, por un grupo de padres empezó a reclamar. La mayoría pagó esperando que la escuela esté en condiciones, empezó el año, los aires acondicionados no estaban acondicionados, las paredes no estaban pintadas, las mesas y sillas no estaban en condiciones. Los padres empezaron a ayudar, hay padres que sabían arreglar aires acondicionados y vinieron a arreglar”, agregó.

Por otra parte, contó que alumnos del turno tarde se quedaron sin docentes: “ayer nos avisaron que el 1 grado del turno tarde no tenían más maestros sin previo aviso, sin nada. Los chicos quedaron sin maestra”, reveló Mazzo y comentó que elevaron los reclamos a la vicedirectora.

También habló Koty Kareaga, otra de las madres y mencionó las malas condiciones que padece la escuela.

“Es devastador, cada día peor, los niños no tienen agua, los tanques no están limpios, no se puede comprar bebederos”.

Además, apuntó contra la directora: “no se puede reclamar nada, no es una persona con quien podamos dialogar”, expresó