Peón de taxis apunta contra un sindicalista por el conflicto con el sector

POSADAS. El conflicto por la regulación de la actividad de los taxis que establece la ordenanza XVI nº 108 entró en un tenso impasse luego del acuerdo suscrito por los referentes de los propietarios y choferes que rechazan la nueva normativa, y el Secretario del Concejo Deliberante, Jair Dib. En una reunión en el HCD capitalino, las partes acordaron que los propietarios y peones de taxis presentarán sus propuestas para modificar la ordenanza el próximo viernes. Mientras que, el lunes próximo, mantendrían una reunión con el intendente Leonardo Stelatto y con los concejales posadeños, para arribar a un acuerdo, si se modifican algunos puntos de la nueva ordenanza sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante, el jueves pasado.

“Son varios puntos: por qué tenemos que pagar el canon, por qué tenemos que poner 3 choferes y otros ítems que hay que modificar. Si quieren hacer esto, no le cierran los números a los propietarios y a los choferes tampoco”, consideró Víctor Welter, un peón de taxis al tanto del debate con los ediles y el municipio, en diálogo con el Noticiero de MisionesCuatro.

Según Welter, “no hay una mala interpretación”, de la ordenanza. Si no que los concejales “se comprometieron con una mesa chica (de taxistas) que esto no se iba a tocar”. Sin embargo, los concejales posadeños dejaron de lado “todo lo que se planteó anteriormente. Se dijo una cosa y en sesión se fueron por otro lado. El jueves se modificó todo. Es como que engañaron a los propietarios y choferes”, denunció Welter.

Respecto de los puntos más conflictivos de la ordenanza, el chofer explicó que rechazan el pago de un canon anual de unos 5 o 6 mil pesos, “por la tenencia del logo de taxi. Si hay que pagar este canon, lo van a tener que pagar los usuarios y los choferes. Esto nunca se pagó, se paga la tasa de comercio”, recalcó.

“Ahora implementan esto para sacarle plata a los propietarios y a los choferes”, insistió Welter. Y añadió que los concejales: “Nunca dijeron nada a la mesa chica sobre este tema”. “Los concejales salieron en contra de los propietarios y choferes”, reiteró.

En cuanto a la instransferibilidad de las licencias de taxis, Welter expresó su desaprobación y planteó: “¿Cómo no se va a transferir? Si esto (la actividad del taxi) es un comercio, usted tiene el derecho de venderlo. Nadie nos regala nada. Esto no te deja crear fuentes de trabajo”, sostuvo el chofer.

Asimismo, Welter advirtió que con la intransferibilidad, “prevalecen las empresas que compran vehículos y licencias y hacen negociados. Esto va en contra de los propietarios”, dijo, sin mayores precisiones sobre qué tipo de operaciones está hablando cuando estaría prohibida la venta de licencias.

Alfredo Gamarra

Por otra parte, Welter apuntó contra el titular del Sindicato de Peones de Taxis de Misiones (Sipetaxmis), sin mencionarlo. “Hay un sindicato que negocia todo esto, lamentablemente. El miércoles el señor (Alfredo Gamarra) del sindicato de peones estuvo reunido desde las 7.30 a las 12.30 con el intendente. Y el jueves cambiaron todo lo que habíamos convenido con los concejales. Todo esto deja mucho que desear”, lanzó.

“Por suerte se labró el acta de compromiso para resolver todos los ítems que se están pidiendo”, destacó el trabajador.

Cerca del final de la entrevista, Welter brindó algunos datos aproximados que dan cuenta de las condiciones laborales que imperan en el sector de los peones de taxis, que deben trabajar unas 16 horas diarias para conseguir un sueldo de unos 92 mil pesos mensuales. “Según las circunstancias trabajas 16 – 18 horas, y te llevás 4 mil pesos. El dueño se quedaría con unos 4 mil – 4.500 pesos (diarios)”, contó Welter sobre la renta diaria de los propietarios que alquilan los taxis en Posadas.

“Pusimos un abogado (Martín Ayala, el ex presidente del Colegio de Abogados de Misiones) para que vaya puliendo y ver todo lo que se pide para que sea beneficioso para todos: Concejo, propietarios y choferes. Creería que no volvemos a las protestas, por eso pusimos al abogado. No queremos perjudicar más a la gente”, concluyó el taxista.

Expte 1788 C 20 Ordenanza XVI nº 108 by José Mauricio Martínez on Scribd