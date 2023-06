Piden alumbrado público y más seguridad para la Chacra 181

POSADAS. Vecinos de la Chacra 181 se ven afectados por los reiterados hechos de inseguridad y la falta de alumbrado público. Así lo manifestaron al móvil de MisionesCuatro tres vecinas del barrio.

“Seguridad, eso es lo principal y el alumbrado público, donde yo vivo también falta. Entra mucha gente de otro lado y da miedo”, declaró María Segovia.

Asimismo, agregó que los robos ocurren en reiteradas oportunidades y que la policía hace recorridos en la zona “algunas veces”.

Por su parte, Cristina Araujo hizo el pedido de iluminación: “muy oscuro a la noche. Entran a robar, son todos de la villa . A nosotros ya nos entraron un montón de veces, nos robaron una tele nueva”, relató.

Por último, Olga Caballero también se refirió a los hechos de inseguridad: “mucho peligro, viene gente de otro lado, me robaron muchas cosas también. Me rompieron toda la puerta, me llevaron cocina, garrafas, todo. Denuncié, pero no pasó nada”.

“Lo que me da más miedo es la gente que viene de otro lado. Siempre vienen a comprar droga, porque son la mayoría traficantes”, afirmó la vecina.