Piden que se investigue la muerte de Marcelo Weremczuk y sospechan de encubrimiento policial

POSADAS. La muerte del programador Marcelo Weremczuk, ocurrida en la madrugada del sábado sobre la avenida 131, en el acceso al club del IPS (Instituto de Previsión Social), podría tratarse de un homicidio en incidente vial, según denunció a MisionesCuatro, Leonardo Peralta, un amigo de la víctima que aseguró que existen indicios de la participación de otro vehículo en el despiste de la moto en la que iba el joven analista de sistemas.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Peralta expuso públicamente las dudas que tienen respecto de la versión oficial que sostiene la Policía, sobre un supuesto accidente en el que Weremczuk habría tratado de esquivar a un perro y por eso despistó y falleció. Además, Peralta consideró sospechoso el maltrato que sufrió por parte de policías de la Comisaría 9ª y aún más turbio, el trabajo de la Policía Científica, que, según él, habría dejado tirados en el lugar del siniestro vial, restos de un casco y de un automóvil. “Es como que están encubriendo algo”, denunció el allegado de la víctima.

“La policía dice que la moto derrapó y salió en todos lados que él intentó esquivar un perro. Es la versión que dicen y no hay nada (de pruebas)”, aseveró Peralta a este medio, sobre el incidente vial en el que murió su amigo.

En ese contexto, “lo que hicimos fue ir al lugar y verificamos que hay un montón de marcas contra el cordón, unas en el sentido hacia Itaembé Miní (Norte – Sur) y otras yendo para la ruta (12, Avenida Quaranta, es decir Sur – Norte) por Av. Jauretche frente al IPS. Y son tramas distintas. No soy perito, pero podemos deducir que unas son de la moto que derrapó y la otra tiene que ser de un vehículo que pasa y va golpeando (el cordón)”, argumentó Peralta, sembrando dudas sobre la versión oficial del despiste “accidental”.

“Intentamos con los vecinos y nos dieron una mano hasta ahí nomás, porque no soy policía”, contó el hombre, quien reveló que pudo analizar videos de seguridad de la zona, algo que según él, la policía inexplicablemente no hizo. “Vemos una secuencia de luces y cruza una luz (de otro vehículo) justo en ese horario en una cámara de un vecino. Y vemos que hubo otros autos y testigos. Estoy pidiendo testigos porque necesitamos que alguien diga qué vio”, comentó Peralta.

Según el amigo de la víctima, debe haber testigos del siniestro que aún no declararon ante la Justicia. “Pasaron autos y autos frenan (frente al incidente fatal). No sabemos quién llamó al 911, pero necesitamos gente porque él (Weremczuk) no se cayó nada más”, aseguró Peralta.

Por otra parte, el denunciante cuestionó la actitud y el trato de uniformados de la Comisaría Seccional 9ª, que incluso lo hacen sospechar de un posible encubrimiento. “La policía de la comisaría 9ª me trató mal, y pregunté si pueden ir a mirar (las marcas en la zona del siniestro) A las 12 del mediodía (del sábado, unas 6 o 7 horas después del incidente) fue el papá de (Marcelo Weremczuk) y encontró el casco tirado. O sea, la Policía Científica ¿qué laburo hizo? Ni siquiera levantó el casco”, fustigó Peralta, en duros términos sobre el trabajo policial.

Asimismo, añadió otro dato preocupante: “Había cosas tiradas, yo encontré un pedazo de foco de un auto tirado. No me cierra que se cayó solo por un perro. Y por las marcas que ves en el lugar, no puede haber caído y venir 60 metros raspando así. Unas marcas son de otro vehículo. Y me parece raro que me atiendan re mal en la comisaría, es como que están encubriendo algo”, expresó Peralta.

“Si hay alguien que estaba en pedo y le tiró el auto encima, entonces se dio a la fuga. Vio que pasó y se rajó”, sostuvo el denunciante.

Acto seguido, Peralta volvió a machacar sobre la investigación policial. “Sé que la policía preguntó si había cámaras y no pidió los videos. Cómo puede ser que yo, que soy civil, conseguí un montón de información y puedo (reconstruir) qué fue lo que pasó. Pero necesito más información. Eso lo tiene que hacer la policía”, sentenció el hombre.

“Estoy pidiendo solidaridad de la gente, calculo que fue un auto rojo, porque se ve en las imágenes. Pero no puedo hacer la investigación solo”, añadió Peralta, en su pedido para que testigos se acerquen a la Justicia o a la familia de la víctima.

Sin embargo, pese al cúmulo de indicios de la posible participación de terceros en el siniestro fatal, “la policía no hace nada y dice que ya se verificó todo. Pero estaba el casco tirado, estaba una cadenita de él tirada, y pedazos de moto. ¿Todo eso no es evidencia? Parece que para ellos no”, criticó Peralta. Y amplió: “Por eso no me cierra la versión de que quería esquivar algo”.

“Hace 2 años perdimos otro amigo, con una moto en Itaembé Miní. Se le cruzó otro (conductor) y no hubo justicia”, reveló el amigo de la víctima, que pidió “que me demuestren que se cayó solo”.

“Si hubo otro auto, hay que ir a buscarlo al conductor, porque es un asesino. Pero nadie lo va a buscar. Si pasa (el tiempo), el tipo ya camufló el auto y cambió las ruedas. Tiene que tener las ruedas todas rotas, pero ya se escondió”, se lamentó Peralta sobre las consecuencias de la inacción policial en este caso que podría tratarse de un homicidio en incidente vial.

La víctima, Marcelo Weremczuk