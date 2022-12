Piden responsabilidad ciudadana a la hora de meterse al agua

POSADAS. La temporada de verano comenzó y, por ese motivo, hacen un llamado que la ciudadanía sea responsable a la hora de meterse al agua.

En ese contexto, en el programa TVA, que se emite por MisionesCuatro, Eduardo Pérez habló con Franco Bacigalupi, el Director de Seguridad Acuática de la provincia.

“Si bien el municipio es el que habilita, nosotros regulamos o vamos a inspeccionar piletas mayores a 25 metros, que son 21 piletas. Después, el resto, que está por debajo de esa superficie medida, lo hace el municipio”, explicó Bacigalupi en referencia a las piletas habilitadas en la ciudad.

Con respecto a los balnearios habilitados se encuentran: El Brete, Miguel Lanús y Costa Sur, que son públicos, también el Pirá Pitá, que es privado.

También reiteró el peligro que resulta el ingreso a lugares no habilitados, como es el caso de arroyos o espejos de agua. “El problema es del argentino de no cumplir con las normativas, o las leyes, si está prohibido no ingresar”, declaró.