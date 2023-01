Por la alta demanda, el Registro de las Personas instaló un puesto en la Plaza 9 de Julio

POSADAS. En el contexto de una fuerte demanda de trámites de DNI y pasaportes, entre otros, el Registro Provincial de las Personas dispuso un “Operativo de Verano”, en el que instalaron mesas de informes y trámites en la Plaza 9 de Julio, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante todo el mes de Enero. Así lo confirmó la titular del organismo, Paula Echeverría, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, este martes.

“Se nos ocurrió a raíz de la cantidad de gente que teníamos desde el 15 de diciembre en adelante, en el registro, desorientados, con respecto a los trámites y documentación necesaria para viajar”, afirmó Echeverría, sobre el operativo de TCR móvil “más una mesa de informes para que todos tengan más accesibilidad a la información y documentación que necesiten”.

Ante la consulta, Echeverría señaló que la mayor parte de las consultas es por “actualización de los (DNIs de) menores (de edad). Cuando quieren pasar a Paraguay, turistas que vienen de otras provincias con la intención de ir de compras, se encuentran con que Migraciones no los deja pasar porque el DNI no está actualizado, o está vencido o hicieron algún otro trámite que todavía no llegó y ya no pueden pasar”, explicó la funcionaria.

“Estamos para asesorarlos, incluso otorgamos actas y permisos de viaje para los menores que tengan que viajar dentro del territorio nacional”, contó Echeverría.

De acuerdo con la titular del Registro, “en 2022 se hicieron 200 mil DNIs (en Misiones) Hacia fin de año aumentan las demandas de pasaportes. Se acuerdan a último momento”, reveló Echeverría.

Sin embargo, “están todas las oficinas (del Registro) abiertas en feria. Quisimos reforzar con TCR que tiene tres puestos de trámites”, aseveró.

En cuanto a los costos, Echeverría explicó que “el DNI tiene un costo de $300 pesos, el trámite común. Y de $700, el express. El pasaporte común $ 4.000 y $7.500 el express, que tarda 5 días hábiles en llegar al domicilio. El trámite común tarda 15 días hábiles”, detalló.

“La condición es ser argentino, para tramitar DNI y pasaporte. Si perdieron el DNI igual pueden hacer el pasaporte porque están en la base de datos y tienen el DNI digital”, concluyó la funcionaria.