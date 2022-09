Por la crisis, no se hará el tradicional jopará en la Bajada Vieja

POSADAS. La crisis afecta a muchos sectores y, en esta oportunidad, le tocó a la realización del tradicional jopará o yopará, que se realiza hace por lo menos 8 años en la Bajada Vieja y que era concretado gracias a las donaciones de alimentos.

El móvil de Misiones Cuatro se trasladó hacia el histórico barrio y habló con Pomposa Amarilla de Valdés, popularmente conocida como “Doña Pomposa”, quien reveló los motivos de la suspensión de este plato que se consume para espantar al karai octubre.

“Los bolsillos están ajustadísimos y lo que ganan no les conviene, y, para hacer una cosa que está afuera de lo rico, no quiero, porque si Dios y la virgen quieren, el año que viene voy a armar de otra manera. Yo pensaba que los que me secundaban iba a seguir y al final cayeron todos, no tomaron la iniciativa”, relató.

“Es una pena y lo que más siento es por la clase media para abajo, que es la que come”, expresó Doña Pomposa.

“Me siento triste porque es la oportunidad en que la gente se junta. No mirás la ropa ni el zapato, sino las ollitas que traen y tiene la esperanza de comer bien, le dábamos abundante, es donación”, declaró la vecina y contó que esta situación no ocurrió años anteriores.